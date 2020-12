In Ticino 326 nuovi casi e 10 decessi

BELLINZONA - Si conferma anche oggi la fase di stallo dell'evoluzione della pandemia di coronavirus in Ticino, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 326 nuovi casi. E si contano purtroppo anche 10 nuovi decessi legati al Covid-19.

Per quanto concerne la situazione ospedaliera, al momento risultano ricoverate 346 persone, con 25 nuove ospedalizzazioni e 28 pazienti dimessi nell'ultima giornata. I letti di terapia intensiva occupati sono 43 (con 34 pazienti intubati).

Sono cifre che confermano la pressione costante sulle strutture sanitarie. Nell'ultima settimana i ricoveri si sono infatti stabilizzati attorno a quota 350, con un massimo di 353 (martedì scorso) e il minimo di oggi.

Dati complessivi - Alla luce dei dati odierni, il numero complessivo di infezioni da coronavirus confermate nel nostro cantone dall'inizio dell'emergenza sale a 18'432 mentre il bilancio dei decessi raggiunge quota 625. Il tasso d'incidenza del contagio su 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sale a 922 casi.



Tio.ch/20minuti

Classi in quarantena - Il Decs ha comunicato questa mattina una nuova quarantena per una classe del Centro professionale commerciale di Lugano, fino al 17 dicembre. In tutto sono quindi sei le sezioni in isolamento, due delle quali termineranno oggi il periodo di quarantena. In Ticino, lo ricordiamo, ci sono 803 sezioni di scuola elementare, le 607 di scuola media e le 1'159 delle scuole post obbligatorie cantonali.

Nuovi positivi in casa anziani - I nuovi casi registrati fra i residenti nelle case per anziani sono 15, per un totale di 238 persone attualmente positive. Nelle ultime 24 ore si contano anche 33 guariti e, purtroppo, 8 nuovi decessi. Le case per anziani ticinesi in cui è stata rilevata la presenza del virus sono 28 (su 68).