Nonostante il Covid-19, ecco il traguardo dei cento anni di vita

BIASCA - Un anno complicato, a causa del Covid-19. Non proprio l'ideale per tagliare e festeggiare il traguardo del secolo di vita. Eppure la Manor di Biasca domenica 25 ottobre, a partire dalle 10, cercherà in ogni caso di regalare una giornata speciale ai propri clienti. «Se lo meritano – sostiene lo store manager Paolo Serena –. Anche per la grande disciplina che hanno dimostrato in questi mesi così particolari. Tutti si igienizzano le mani, mantengono le distanze e usano la mascherina».

Anche la festa di domenica sarà "assicurata" da rigide misure anti Covid. Serena è pronto: «Per noi è stato un anno complicato. In primavera, durante il lockdown, non avendo il reparto food, siamo stati costretti a chiudere per diverse settimane. Ora il mondo è confrontato con la seconda ondata, ma vogliamo pensare positivi. La Manor di Biasca dà lavoro a 31 persone e sin da quando si chiamava Innovazione è un punto di riferimento per la popolazione della regione. È uno dei grandi magazzini più longevi della Svizzera. Non si arriva a questa soglia per caso».

Diverse le sorprese in programma per la giornata di domenica, a cui presenzierà anche Radio Ticino.