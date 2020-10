In Ticino raddoppiano i contagi, 255 in un giorno

LUGANO - I contagi in Ticino continuano a salire. Dopo i 137 positivi registrati martedì, oggi il bollettino giornaliero del medico cantonale segna 255.

Sale così a 4909 il totale dei positivi nel nostro Cantone dall'inizio della pandemia, otto mesi fa. L'aumento è in linea con i dati dei giorni scorsi, ad eccezione di lunedì dove - per via di un rallentamento nel contact tracing nel weekend - i nuovi positivi erano stati "solo" 26.

Salgono a 35 i pazienti ricoverati - quattro in più di ieri. Anche i pazienti in cure intense aumentano, da 2 a 3. Gli intubati passano da 1 a 2. Quelli dimessi dagli ospedali, da febbraio, sono in tutto 944, tre in più.

Il numero dei decessi rimane per fortuna stabile, 352 in totale. L'ultima vittima in Ticino risale a domenica, ed è stata comunicata lunedì: la seconda nel giro di una settimana.

Ieri sera il Dss ha intanto annunciato nuovi provvedimenti per contenere l'epidemia. A seguito di due positivi alla Cpt di Trevano e al Liceo di Lugano 2, due classi sono state poste in quarantena. Lunedì era toccato invece a una classe delle medie di Minusio, e a una casa anziani di Castel San Pietro.