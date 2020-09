Dopo il Covid, ritornano i Cantiamo Sottovoce

MELIDE - Dopo il lockdown e la distanza sociale, i Cantiamo Sottovoce si sono riuniti per la pria prova. A comunicarlo è la stessa associazione in comunicato: «Dopo un lungo periodo #distantimavicini è sempre bello ritrovarsi (anche senza potersi abbracciare) e scoprire che il Coronavirus non ha diminuito il piacere di stare insieme e la gioia di cantare», conferma il gruppo.

Anche per il complesso locale nostrano la pandemia è stata sinonimo di stop di prove e concerti, una lontananza che è stata resa meno pesante da... i messaggini: «Nel lungo periodo senza incontri, i messaggi sul gruppo WhatsApp e l’esperienza di cantare insieme (anche se a distanza) la storica sigla del gruppo hanno tenuto vivi e rafforzato i legami di amicizia tra i membri».

Dopo l’assemblea annuale (con il parziale rinnovo del Comitato) e la prima prova a Melide il Cantiamo Sottovoce è pronto a riproporre i canti popolari del suo repertorio per allietare chi lo ascolta ma, soprattutto, per invitare a cantare insieme - «Poco importa se anche un po’ stonati» - per ravvivare e tramandare le canzoni che hanno accompagnato gli incontri di tante generazioni.

Il prossimo appuntamento con gli amici del Cantiamo e del canto popolare è fissato per domenica 4 ottobre, dalle 15.30 in Piazza Manzoni a Lugano nell’ambito della Festa d’Autunno (e nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria).

CantiamoSottovoce