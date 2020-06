Un anno di auto elettriche: il DT è soddisfatto

BELLINZONA - 350 veicoli elettrici (per un valore di 700'000 franchi), 149 stazioni di ricarica per privati (74'500 franchi) e 38 stazioni per datori di lavoro (19'000 franchi). È un bilancio positivo (e «in linea con le aspettative») quello del Dipartimento del territorio (DT), a un anno dall’entrata in vigore del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato (25 giugno 2019). Il parco veicoli totalmente elettrici in circolazione in Ticino si attesta ora a 1'555 unità (stato: 24 giugno 2020).

Si ricorda che il 13 marzo 2019 il Gran Consiglio aveva approvato lo stanziamento di un credito quadro di 3'000'000 franchi. Gli incentivi sono stati ripartiti come segue: 2'500'000 franchi per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e 500'000 franchi per l’installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio e presso i datori di lavoro. L’incentivo cantonale previsto per l’acquisto di un’automobile totalmente elettrica ammonta a 2'000 franchi, mentre quello per l’installazione di una stazione di ricarica ammonta a 500 franchi.

In questo senso, «la proposta contenuta nel messaggio 7540 del DT rappresenta un elemento determinante della politica energetica e ambientale delineata dal Piano energetico cantonale (PEC) e dal Piano di risanamento dell’aria (PRA), un importante contributo all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni dovute al traffico, nonché un complemento al fondo per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale e altri progetti, entrato in vigore il 18 marzo 2016».

Il modulo per le richieste d’incentivo è disponibile alla pagina web: www.ti.ch/incentivi.