Montefarmaco acquisisce la luganese Jordan Tech

LUGANO - Montefarmaco Otc, società specializzata nella commercializzazione di integratori alimentari, prodotti di automedicazione e dermocosmetici funzionali, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Jordan Tech, società con sede a Lugano, che distribuisce amplificatori acustici a marchio Polaroid per ipoacusia lieve e moderata. La licenza di distribuzione prevede la commercializzazione nel territorio europeo.

L'operazione, costata 1,8 milioni di euro (1,9 milioni di franchi al cambio attuale), che segue di pochi mesi l'accordo per la commercializzazione in esclusiva della linea a marchio Fastum siglato con Menarini, s'inquadra nella strategia di crescita di Montefarmaco anche attraverso l'acquisizione di brand leader nei rispettivi segmenti di riferimento e di prodotti innovativi da aggiungere al portafoglio di offerta nella rete di farmacie e parafarmacie, come spiega l'azienda in una nota.