99 ticinesi andranno in vacanza (quasi) gratis

ENGELBERG - Come ringraziamento per il personale medico specializzato e di assistenza che ha lavorato ininterrottamente durante la pandemia coronavirus, Engelberg aveva deciso di regalare 1'000 settimane vacanza. L'estrazione a sorte fra le persone che si sono annunciate - più di 7'000 da tutta la Svizzera - ha avuto luogo in questi giorni. Alcuni si sono fatti avanti direttamente, altri hanno invece registrato un collega di lavoro che meritava di essere premiato per la sua dedizione altruista.

99 ticinesi - Fra i fortunati ci sono anche 99 ticinesi, ci ha confermato una portavoce della località turistica del Canton Obvaldo. Persone che provengono da diverse categorie professionali (medici, collaboratori dell’amministrazione, personale delle pulizie) e che nei loro racconti hanno parlato delle situazioni difficili a cui si sono trovati confrontati. Dalla cura quotidiana dei pazienti (spesso con estenuanti turni di dodici ore), alla mancanza di tempo da dedicare alla famiglia. Tempo che ora potranno recuperare a Engelberg. «Siamo commossi dalle registrazioni presentate e siamo felici di poter restituire un po‘ di tempo e relax ai fortunati vincitori», ha detto Alex Höchli, sindaco di Engelberg.

Dall'albergo all'abbazia - Il soggiorno comprende sei pernottamenti con colazione in un albergo a 3 o 4 stelle, in un lodge o nell’abbazia di Engelberg, nonché l’utilizzo gratuito delle ferrovie di montagna Titlis, Fürenalp e Brunni durante il soggiorno stesso. I fortunati vincitori verranno informati per email in questi giorni e potranno usufruire della loro settimana di vacanza a partire da subito fino al 15 dicembre 2020. Tutti gli altri partecipanti che non rientrano tra i fortunati vincitori, riceveranno comunque il 20 per cento di sconto in hotel selezionati per la durata del loro soggiorno con pernottamento.

Engelberg-Titlis Tourismus, Roger Grütter