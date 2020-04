Covid-19 in Ticino: altri 17 casi e sette decessi

BELLINZONA - Il numero dei nuovi contagiati in Ticino continua a rimanere basso. Il trend, iniziato il giorno di Pasquetta (+31 casi), è proseguito per tutta la settimana. Martedì si è registrato il numero minore d'infezioni da diverso tempo a questa parte: dodici. Nei giorni successivi l'aumento dei contagi è rimasto sotto i 30 al giorno (15/26/24).

Un dato questo confermato anche oggi. Nelle ultime ventiquattro ore infatti - come si evince dai consueti dati forniti dallo Stato maggiore cantonale di condotta - nel nostro cantone sono stati riscontrati diciassette nuovi casi positivi, portando il numero complessivo dei malati a 2'994. I decessi legati al Covid-19 sono invece arrivati a 277, con sette persone in più che purtroppo non ce l'hanno fatta. Nel frattempo dalle strutture ospedaliere ticinesi dedicate al Covid-19 sono stati dimessi altri 26 pazienti, per un totale di 606 persone.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 244 persone (-10 rispetto a ieri): 188 in reparto (-9) e 56 in terapia intensiva (-1), di cui 42 intubate (-2).

Verso la normalità - Il lento miglioramento della situazione a livello nazionale ha spinto il Consiglio federale a elaborare una strategia d'uscita dal lockdown, presentata giovedì a Berna e che oggi è stata difesa dalla presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. L'approccio per ora prevede tre tappe. La prima, prevista per il prossimo 27 aprile, coincide con il via libera alla riapertura per attività come parrucchieri e centri del fai-da-te. «Allentiamo dove è possibile proteggersi», spiega la Ministra socialista precisando che il Governo «sta facendo di tutto per evitare una battuta d'arresto». In Svizzera, ricordiamo, i casi confermati di Covid-19 (dati dell'UFSP) sono 27'078, mentre i decessi sono almeno 1'059. Anche nella Confederazione, come in Ticino, la pandemia sembra dunque rallentare. Restano comunque valide tutte le raccomandazioni precedenti: ovvero stare a casa il più possibile, rispettare le distanze sociali e le regole d'igiene.