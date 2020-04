Controlli rafforzati in questi giorni per la polizia grigionese

COIRA - In riferimento all’Ordinanza del Consiglio Federale COVID-19, la Polizia Cantonale dei Grigioni ha controllato ulteriori cantieri, aziende e negozi. Durante le festività pasquali l’obiettivo della Polizia è focalizzato ad informare la popolazione sull’importanza di rimanere a casa e di rispettare il divieto di accendere fuochi all’aperto.

Da mercoledì sino a venerdì santo, la Polizia Cantonale dei Grigioni ha controllato 97 cantieri e aziende, 94 negozi e svariate mete turistiche. In 17 casi sono state riscontrate delle irregolarità. Fra queste perlopiù autolavaggi che erano ancora aperti malgrado le prescrizioni. Gli stessi sono stati nel frattempo chiusi.

Le norme d’igiene e distanze sociali in vigore sono state rispettate ottimamente. Unicamente a Davos, in un parco giochi, cinque persone non hanno mantenuto le distanze di sicurezza e per questo motivo sono state sanzionate con una multa disciplinare di cento franchi ciascuno.

Evitate viaggi inutili - La Polizia Cantonale dei Grigioni si appella alla popolazione raccomandando il rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale nei rapporti interpersonali. Al fine di contenere la catena di contagio consiglia di evitare viaggi inutili.

Durante i controlli avvenuti lungo la semiautostrada A13, sulla strada principale H 28 e sui passi alpini aperti nelle giornate di giovedì e venerdì Santo la Polizia Cantonale ha instaurato il dialogo con gli utenti della strada rendendoli consapevoli delle loro responsabilità e delle possibili conseguenze verso terze persone. In totale venivano controllati 1950 veicoli e 140 motociclisti. Alcuni di questi, a seguito delle raccomandazioni della polizia, interrompevano il viaggio e rientravano ai propri domicili.

Divieto generale di accendere fuochi all’aperto nel Canton Grigioni - Il Governo del Cantone dei Grigioni ha decretato un divieto generale di accendere fuochi all'aperto a partire dal 25 marzo fino a nuovo avviso. Fanno eccezione le zone urbane se viene mantenuta una distanza di 50 metri dai bordi del bosco. Tale misura ha lo scopo di ridurre il rischio di incendi.

Durante le giornate pasquali verranno effettuati dei controlli mirati nei pressi di parchi provvisti di griglie, su sentieri e mete turistiche. Durante questi controlli la Polizia Cantonale dei Grigioni sarà coadiuvata dai comuni e dai pompieri.

Diverse ditte di sicurezza private si occupano già di far rispettare il divieto generale di accendere fuochi all’aperto. Fino a venerdì santo questa regola è stata perlopiù rispettata. Unicamente a Flims si è dovuti intervenire e denunciare due persone che per mezzo di una griglia costruita in loco stavano grigliando all’interno del bosco.