La videochiamata ti rende felice?

LUGANO - Siamo chiusi in casa e abbiamo ridotto al minimo indispensabile i nostri contatti sociali. La pandemia ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini e il nostro stile di vita. E la tecnologia ha così assunto un ruolo ancora più importante: smartphone, tablet e computer ci permettono d'incontrare virtualmente parenti e amici, ma anche di fare shopping, lavorare e studiare.

L’attenzione primaria è e deve rimanere sulla salute delle persone, ma questo costante impiego della tecnologia e in particolare dello smartphone che impatto sta avendo sulla nostra vita? Come sta influenzando le nostre abitudini e le nostre emozioni? Questi sono soltanto alcuni degli interrogativi a cui intende rispondere il sondaggio “Benedetta tecnologia” promosso dalla Dieta digitale dei sette giorni del ricercatore Alessandro Trivilini in collaborazione con BancaStato.

«In questa situazione surreale e delicata - spiega Trivilini – in cui la priorità è la vita delle persone in difficoltà, abbiamo l'occasione e la responsabilità di raccogliere dati veri mentre le cose accadono». Si tratta di un'occasione da non perdere, guardando al futuro, per raccogliere in forma trasparente dati che potranno tornare utili in molti studi e analisi che ruotano attorno all'impiego della tecnologia nella nuova società, che giorno dopo giorno si sta plasmando. Ma anche per comprendere il grado di “glicemia digitale” del nostro paese. Capire ora quale sia l’impatto dell’uso dello Smartphone in questo momento particolare, consentirà ai ricercatori di poter sviluppare nuove applicazioni tecnologiche utili alla salvaguardia e alla prevenzione della nostra salute, alla formazione, al lavoro a distanza e alla sicurezza in generale.

Vai al sondaggio