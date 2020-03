Venti negozianti vendevano prodotti "no food": ammoniti

COIRA - Una ventina di negozianti ammoniti su un totale di 140 negozi controllati durante la giornata di sabato. Nel commentare l'esito dell'operazione la Polizia cantonale dei Grigioni e quella municipale di Coira sottolineano come «la maggior parte dei negozi rispetta la normativa e le disposizioni del Consiglio federale». Le verifiche dell'autorità erano volte ad accertare il rispetto della normativa prevista dall’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19).

Nel Cantone dei Grigioni gli agenti di Polizia hanno controllato in totale 140 negozi a cui é stata rilasciata un’autorizzazione a tenere aperto. Risultato del controllo: 120 avevano predisposto le misure adeguate per dividere i reparti di alimentari e generi di prima necessità da quelli "no food" e per chiudere questi ultimi. Venti negozianti sono stati invece ammoniti. Per altri dieci si sta procedendo alla verifica, se alcuni dei prodotti in vendita ricadono nella categoria di genere di prima necessità.