Non sta bene, giù una pastiglia e va a scuola

CANOBBIO - Da quattordici a cinque giorni a… niente. La chiamavano quarantena e metteva la museruola al contagio. Ma i casi più recenti confermano che l'approccio è mutato.

Un cambiamento mal digerito da molti genitori e in particolare da quelli dei ragazzi della scuola media di Canobbio che si chiedono perché non sia stata isolata a casa la classe dell’allievo che da una settimana è assente per coronavirus (vedi il riquadro sotto).

Il punto è che non sembra il solo. Una persona che lavora all’interno dell’istituto, non un insegnante, è da venerdì scorso che non si sente affatto bene. Ha rinviato alcuni appuntamenti, ma ancora si sta recando al lavoro presso l’istituto.

Nei secoli scorsi, sbagliando, li etichettavano come untori. Oggi è forse meglio definirli, per usare un eufemismo, disinformati. Il potenziale infetto da Covid-19 infatti ha candidamente confessato di non stare bene. La febbre? «No, ma è da venerdì che prendo il Ponstan». Il farmaco, basta leggere il bugiardino, è indicato per calmare i dolori e far scendere la temperatura corporea.

A testimonianza di quanto l’informazione tra la popolazione stenti ancora ad attecchire questa persona ha anche pensato di recarsi al Pronto soccorso… Quando invece è tassativo telefonare al proprio medico e alla hotline 0800 144 144.