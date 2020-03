Il coronavirus ferma “Estival Lugano”

LUGANO - La prima edizione di “Estival Lugano” muore prima ancora di nascere. L’Associazione Vivi Lugano, in accordo con la Città di Lugano hanno fatto sapere che l’evento previsto durante le prime due settimane del prossimo mese di luglio non ci sarà. Colpa a quanto pare del coronavirus. «La decisione di cancellare la rassegna musicale, per la quale diversi artisti di caratura internazionale avevano confermato la propria presenza, giunge sofferta in seguito alle incertezze causate dall’evolversi del problema legato al coronaVirus».

A rendere difficoltoso il tutto è dunque «l’attuale situazione sanitaria» che rappresenterebbe una battuta d’arresto per portare a conclusione - viene spiegato - «i contratti essenziali per l’organizzazione dell’evento, come ad esempio quelli relativi ad assicurazioni, sponsor e partner tecnici». Inoltre anche l’organizzazione della prevendita risulterebbe estremamente complicata. «Il rischio di cancellazione - si legge nella nota stampa - impedisce ad alcuni artisti che hanno dato un accordo di principio di confermare definitivamente la loro presenza».