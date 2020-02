Stranociada senza bicchieri usa e getta… o quasi

LOCARNO - Il bicchiere riutilizzabile fa ormai parte dei principali carnevali ticinesi. E anche la Stranociada ha di recente annunciato che nell’edizione 2020 - in programma dal 21 al 22 febbraio prossimi - la plastica usa e getta sarà bandita. Perlomeno per quanto riguarda i festeggiamenti notturni tra venerdì e sabato.

Sì, perché se da una parte il carnevale locarnese fa una mossa ecologista con l’eliminazione dei bicchieri monouso, dall’altra alla risottata prevista per sabato 22 febbraio è previsto l’impiego di stoviglie usa e getta. Con un'eccezione: i partecipanti che portano da casa quelle riutilizzabili ottengono un ribasso di tre franchi sul prezzo della porzione, pagando quindi due franchi anziché cinque.

La perplessità dei frequentatori - Una decisione che lascia perplessi diversi frequentatori del carnevale, che hanno anche contattato gli organizzatori. Ma Elisa Bazzi dell’associazione Locarnaval assicura: «È un primo anno di prova, poi l’intenzione è di estendere la strategia all'intero evento».

Risparmiati... 50'000 bicchieri - Insomma, il progetto è soltanto agli inizi. E per l'edizione 2020 il comitato organizzatore della Stranociada ha deciso di concentrarsi sulla serata del venerdì, «che è un po’ il clou della manifestazione». Una serata - spiega ancora l'associazione Locarnaval - in cui ogni partecipante utilizza mediamente otto bicchieri, per un totale di circa cinquantamila. «Se non avessimo optato per il monouso, avremmo dovuto acquistare nuovi bicchieri usa e getta».

L'usa e getta in magazzino - Per quanto riguarda invece la risottata, che sarà servita sabato 22 febbraio a mezzogiorno, gli organizzatori faranno capo unicamente a stoviglie monouso già presenti nei magazzini: non saranno effettuati nuovi acquisti. Quest’anno, quindi, andrà così. E quale misura ecologica si è optato per lo sconto a chi arriverà al pranzo equipaggiato di piatto, posate e bicchiere lavabili e riutilizzabili.

In attesa del bilancio finale - Al termine dell’evento gli organizzatori si confronteranno con i responsabili delle varie tendine, per comprendere l’impatto dell’introduzione dei bicchieri monouso. E per il prossimo anno la strategia sarà ulteriormente sviluppata.