Lugano, una città (quasi) ferma

LUGANO - Meno abitanti. Attività economiche stabili. Persone che partono e persone che arrivano: le prime leggermente più numerose delle seconde. È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dalle statistiche urbane presentate oggi dal Municipio di Lugano.

La fotografia, scattata dal Servizio statistica urbana al 31 dicembre 2019, immortala una città fondamentalmente ferma. Dal punto di vista demografico, la popolazione è in leggero calo: 565 unità in meno (-0.8 per cento) rispetto all'anno precedente. Le partenze superano gli arrivi (5250 contro 4883) e i decessi surclassano le nascite (717 contro 506). I matrimoni sono ancora superiori rispetto ai divorzi (439 contro 230) ma incidono poco sulla demografia.

I dati, sottolinea la Città in una nota, mostra una forte mobilità interna ed esterna. Circa 4mila i trasferimenti di domicilio, mentre sia gli arrivi che le partenze sono calati (del 6 e del 2 per cento rispettivamente). I luganesi si trasferiscono soprattutto in alcune aree collinari, ma in generale il trend resta negativo.

Stabile il rapporto tra cittadini svizzeri e stranieri. Gli immobili registrati sono 12364 (di cui 2183 in condominio) per un totale di 40693 abitazioni, 3192 uffici e quasi altrettanti negozi (3mila). Le attività economiche - scrive il servizio di statistica - rimangono essenzialmente stabili, con un leggero aumento di appena 52 unità (0.3%) per un totale di 17'372. Le nuove arrivate sono attive soprattutto nei settori costruzioni, architettura, ingegneria, farmaceutico e cultura.