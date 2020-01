Il centro giovani «non deve chiudere»

MENDRISIO - Il centro giovani di Mendrisio non deve chiudere. Almeno questa è la volontà del Municipio. Gli utenti sono in aumento, e il servizio «andrebbe rafforzato», afferma un messaggio rilasciato oggi dall'esecutivo momò, in cui si ribadisce l'importanza della struttura.

Non è una presa di posizione scontata. La decisione sulla chiusura o meno spetta al consiglio comunale, che già nel 2018 si era spaccato sull'argomento. Una mozione presentata dai consiglieri Gianluca Padlina (PPD), Gabriele Manzocchi (IaS) e Andrea Stephani (Verdi) chiedeva lumi sul destino del centro, «una decisione da ponderare con attenzione».

Nel messaggio odierno, l'esecutivo snocciola un po' di numeri. Dopo il cambio di gestione, avvenuto nel 2016, gli utenti interni al centro sono aumentati. Da 1992 nel 2017 a 3926 l'anno dopo. Nel 2019 i giovani momò iscritti come "frequentatori fissi" sono stati 4775, si legge nel documento. «Un aumento costante» che riflette «una fidelizzazione degli utenti».

Ora le sfide future non mancano. «Assicurare continuità all'impegno di animare» la struttura, ma anche «monitorare la realtà giovanile e raccogliere informazioni utili per un migliore allineamento delle offerte» sono gli obiettivi per cui il Dicastero socialità ha dato mandato. Ma anche «formulare nuove proposte e avviarne l'attuazione» avviando «contatti adeguati con esperti». Un cantiere aperto, dunque. Su cui l'ultima parola spetta, tuttavia, al legislativo.