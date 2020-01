Oltre 8'300 firme contro l'aeroporto

BELLINZONA - Sono oltre 8'300 le firme (per la precisione: 8'372) raccolte a sostegno del referendum cantonale contro il finanziamento pubblico dell'aeroporto di Lugano. Una parte delle sottoscrizioni è stata consegnata oggi alla Cancelleria di Stato. Il resto sarà inviato direttamente dai Comuni.

Con il referendum - promosso dall'area rosso verde e sostenuto da diverse associazioni ambientaliste, e per il quale erano necessarie 7'000 firme - s'intende portare i cittadini alle urne per esprimersi sul credito di ricapitalizzazione dello scalo votato dal Gran Consiglio lo scorso 4 novembre.

«I prospettati scenari di rilancio, sempre poco realistici, non appaiono più credibili e i milioni iniettati non si giustificano più» affermano i promotori. «È per contro prioritario impegnarsi a favore di lavoratrici e lavoratori dello scalo che devono poter beneficiare di concrete opportunità di riqualifica».

È nel frattempo ancora in corso la raccolta di firme per il referendum a livello comunale, contro il credito votato dal Legislativo luganese. In questo caso occorrono 3'000 sottoscrizioni.