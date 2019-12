Centinaia di quadrotti contro il cancro

LOCARNO - Alcuni era già pronti, altri sono stati “sferruzzati” nell’igloo di Locarno on Ice: sono ben 640 i quadrotti di lana che ieri nell’ambito della manifestazione sono stati messi in vendita a sostegno della ricerca sul cancro. Un evento di beneficenza che ha permesso di raccogliere 3’000 franchi, come ci fa sapere Claudia Morinini del comitato della Corsa della Speranza.

L’iniziativa andata in scena in Piazza Grande, denominata “Coperta della ricerca”, è infatti nata sulla scia del successo riscontrato dalla “Coperta della speranza”, realizzata a Lugano in concomitanza con la “Corsa della speranza”: allora i quadrotti erano 2’200. A Locarno ne sono stati venduti circa 300. «Il prezzo base era di cinque franchi, ma in molti hanno offerto di più».

Anche a Locarno l’appuntamento ha riscosso parecchio interesse. «C’è stata molta partecipazione, il sole ha certamente aiutato» ci dice con soddisfazione Claudia Belotti della Bottega della Lana.

Tipress