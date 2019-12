Locarno on Ice "sferruzza" contro il cancro

LOCARNO - Armate di gomitoli e ferri, donne di ogni età si sono incontrate ogni martedì, dall'inizio di Locarno on Ice, per "sferruzzare". Il tutto per un'ottima causa. Questo sabato 21 dicembre, dalle 10.00, in quel della manifestazione locarnese si terrà "La coperta della ricerca", asta di beneficenza a favore della Fondazione per la Ricerca sul Cancro nel Ticino.

Sotto la supervisione di Claudia Belotti della "Bottega Della Lana di Locarno", che con pazienza ed entusiasmo ha insegnato l'antica arte del lavoro a maglia a chi non ne era capace, sono stati realizzati diversi manufatti. Ma non solo. Diversi sono pure i contributi da casa con scatole piene zeppe di "quadrotti" di lana offerti da chi aveva voglia di dedicare il proprio tempo a favore della Ricerca.

Tio/20min/DG