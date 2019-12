Pioggia, pioggia e ancora pioggia

LUGANO - Dopo la breve spolverata di neve di venerdì scorso e la parentesi di sole - accompagnata dai riflessi caldi del favonio - di ieri, dicembre si appresta a cambiare nuovamente l’abito. Quella in arrivo sarà infatti una settimana che ricorderà da vicino il tempo dello scorso mese di novembre, grigio e ricco di precipitazioni.

Le prime gocce sono attese già nella mattinata di domani, in graduale aumento nel corso delle ore pomeridiane. A partire dalla giornata di martedì l’intensità delle piogge si farà maggiore ma, complici le alte temperature, il limite delle nevicate resterà sopra i 1'500 metri. Lo stesso copione è previsto anche per il giorno successivo.

Un’attenuazione delle precipitazioni - secondo il bollettino di MeteoSvizzera - è attesa per giovedì, che sarà in ogni caso incorniciato da cielo coperto e qualche goccia, in particolare durante la mattinata. La calma che precede la “tempesta”, in un certo senso, considerando che venerdì si annuncia invece come la giornata più carica di pioggia dell’intera settimana.

Difficile per il momento prevedere cosa ci attende per il prossimo fine settimana, anche se le prime proiezioni sembrano suggerire un graduale passaggio a tempo asciutto. Fino a venerdì però i dubbi sembrano pochi: toccherà uscire di casa con l’ombrello.