75'000 tulipani abbelliranno Ciani e Belvedere

LUGANO - Il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione verso il tumore al seno: anche Lugano – con altri 401 Comuni svizzeri – si è mobilitata a sostegno della campagna “1 tulipano per la VITA”, organizzata dall’associazione L’aiMant Rose. Nella primavera 2020, in città fioriranno 75'000 bulbi piantati nel corso di questo mese e la prossima primavera parchi e aiuole cittadini vibreranno di tulipani rosa e bianchi.

In Svizzera il tumore al seno è la causa principale di mortalità femminile tra i 40 e i 50 anni: una donna su otto ne è vittima. Poiché i tulipani sono universalmente associati all’ottimismo,

alla rinascita, alla vitalità della natura e al ciclo della vita l’associazione L’aiMant Rose ha scelto questo fiore quale simbolo della campagna di sensibilizzazione lanciata in ottobre. Inoltre, il

colore rosa simboleggia la lotta internazionale contro il tumore al seno.

Uno rosa ogni sette bianchi - 402 Comuni - il 40% della popolazione in Svizzera e la maggior parte dei capoluoghi - pianteranno durante l’Ottobre Rosa dei tulipani in uno spazio ad alta visibilità, rispettando la proporzione di 1 tulipano rosa per 7 tulipani bianchi, come simbolo della proporzione di donne colpite da tumore al seno.

Anche Lugano desidera così dare un segnale forte di sostegno alle vittime del tumore al seno e ai loro cari, trasmettendo coraggio e fiducia e mostrando loro che non sono soli nella lotta alla

malattia. Lugano prevede la realizzazione di aiuole fiorite al Parco Ciani - tra la Darsena e la Biblioteca cantonale - e al Belvedere, di fronte al LAC.

«Far germogliare l'amore» - La partecipazione dei Comuni – che è stata massiccia – permette anche di sollevare, progressivamente i tabù ancora legati alla malattia. Le composizioni fiorite attireranno l’attenzione della cittadinanza e degli ospiti, con l’auspicio che il grande mazzo di fiori solidale offerto da 402 Comuni svizzeri faccia sbocciare in modo simbolico la vita. Come ha detto Myriam Lejeune, presidente di L’aiMant Rose: «Questa campagna ci permette di far germogliare, tutti insieme, il più bell’inno d’amore dedicato alle nostre madri, alle nostre figlie, alle nostre sorelle. La nascita di un fiore da un bulbo piantato a terra è una promessa di vita, nata dal lavoro dei giardinieri».

Appuntamento dunque in primavera, alla scoperta delle aiuole di Lugano dedicate alla campagna “1 tulipano per la VITA”.