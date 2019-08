LUGANO - La Zimex Aviation non volerà da Lugano. Né su Zurigo né su Ginevra. In un comunicato, la compagnia aerea zurighese ha scaricato lo scalo luganese sottolineando come le discussioni intavolato non abbiamo «mai portato ad un accordo»

La Zimex si è in particolare detta sorpresa di essere stata nominata quale futuro operatore per i voli di linea nell’ambito dello studio elaborato dal centro competenze dell’Università di San Gallo.