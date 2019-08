Un'app per condividere il parcheggio

LUGANO - Trovare un parcheggio libero può essere davvero estenuante. E poi la sosta rischia di costare parecchio. Proprio per rimediare a questo in Ticino è ora disponibile un’app pensata per mettere in contatto gli automobilisti in cerca di un parcheggio e i privati che ne hanno uno da mettere a disposizione.

È nell’ambito della sharing economy che una startup ticinese ha infatti sviluppato NextPark, l’applicazione che consente di condividere con altri un parcheggio: con pochi clic l’automobilista ne trova uno disponibile e paga online l’affitto (anche di breve durata).

Per ora l’applicazione - che è nella sua fase iniziale - è disponibile per il Ticino. Ma la startup intende poi estendere il servizio anche nelle località d’oltre San Gottardo.

Gli automobilisti in cerca di un parcheggio on-the-fly e i privati disposti a condividere il proprio possono scaricare gratuitamente l’applicazione NextPark nell’appstore di Apple e nel playstore di Android.