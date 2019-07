È già tempo di pensare al carnevale

CHIASSO - Siamo in piena estate e mancano più di sei mesi... ma c'è già chi pensa a Carnevale. Avviene a Chiasso, dove il comitato centrale di Nebiopoli ha deciso di rilasciare oggi un comunicato stampa con cui espone «gli importantissimi cambiamenti e le strategie per il prossimo anno» anche in virtù del fatto che «tutto il mondo del carnevale ha necessità di mesi di preparazione».

La strategia, era già stata annunciata, resta una: NebiopoliCAMBIA. Un cambiamento «inevitabile» considerata la chiusura dei bilanci 2018 che registrano una perdita di 6'148 franchi (dimezzata rispetto all’anno precedente). Le prime proiezioni per il risultato 2019 potrebbe attestarsi su un pareggio. A seguito dell’erosione dei ricavi, Nebiopoli è quindi ancora in perdita, «andando a erodere gli attivi che nel corso degli ultimi 10 anni si sono ormai totalmente consumati».

E allora ecco i cambiamenti per l'edizione 2020 di uno dei carnevali più antichi del Ticino.

Niente martedì grasso... o forse no - La cura dimagrante del carnevale per l'edizione 2020 era stata presentata in conferenza stampa a inizio settembre 2018. «Il Martedì grasso sarà cancellato, la manifestazione si accorcerà di due giorni e verrà anticipata di due settimane per non entrare in concorrenza con altri carnevali». Ma il comitato vorrebbe comunque «mantenere

un evento durante la classica giornata del martedì grasso». Per questo sta valutando la possibilità di lanciare delle «idee innovative», tra cui per esempio quella di un corteo da fermo (posando dei carri e dei gruppi che animerebbero la piazza invece di sfilare sul corso dando la possibilità al pubblico di girare attorno a questi ultimi). La giornata potrebbe essere gestita assieme ai quattro Rioni che compongono l’associazione Nebiopoli, che potrebbero occuparsi della parte gastronomica.

Ospiti internazionali - Nebiopoli è in costante contatto con il presidente del carnevale di Cantù Fabio Frigerio, «anche se si sta rivelando piuttosto complicato l’iter amministrativo nei confronti delle autorità italiane».

Chiasso cittadella del Carnevale - Il comitato è alla ricerca di collaborazioni. «Stiamo per esempio contattando gli alberghi di Chiasso per offrire alle comparse dei pacchetti allettanti che gli permetterebbero di soggiornare a Chiasso per vivere appieno la manifestazione durante la tre giorni».

Strutture - L’idea è quella di mantenere la location di piazza della Chiesa, con delle variazioni che garantiscano la sicurezza.

I carnevali collaborano tra loro - «La forte concorrenza del Carnevale Rabadan rende difficile l’esistenza di una manifestazione di questa dimensione», scriveva il comitato nel marzo del 2018. E proprio il presidente del carnevale bellinzonese Flavio Petraglio ha convocato recentemente un incontro con i comitati organizzatori di Bellinzona, Roveredo, Tesserete e Chiasso. Si è deciso di fondare un gruppo di lavoro che unisce i principali carnevali del cantone proprio per aumentare le sinergie. Sono state create tre commissioni di lavoro, una relativa alla sicurezza, una relativa alla gestione dei cortei e una relativa alla gestione dei rifiuti.

Programma di massima 2020

Giovedì 6 febbraio 2020 (la grande apertura)

• Vendita del giornalino satirico Nebiolino

• Gibigianna e giochi di apertura come da antica tradizione

• Cerimonia di apertura con consegna della Chiavi al Primo Ministro Silvano Pini

Venerdì 7 febbraio 2020 (la giornata delle Guggen)

• Corteo mascherato dei bambini

• Primo corteo notturno delle Guggen con premio alla Guggen più luminosa

• Serata dedicata alle Guggen con Guggen Show

Sabato 8 febbraio 2020 (il corteo del Nebiopoli)

• 60.esimo corteo mascherato a circuito chiuso («dai primi riscontri sembra che la presenza possa aumentare in maniera importante»)

• Serata di festa al Nebiopoli Village

Domenica 9 febbraio 2020

• Eventi gastronomici dei Rioni, giornata dedicata alle famiglie