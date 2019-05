Il personale delle biglietterie è in collera

BELLINZONA - Il personale delle biglietterie delle FFS è infastidito da come le recenti pubblicità dell’ex regia federale evochino «l’inutilità» degli addetti alla vendita. In risposta, questa mattina - alla stazione di Bellinzona, così come in diverse altre in tutta la Svizzera - il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) ha letteralmente trasformato gli annunci con l’obiettivo di informare la clientela.

Il SEV ritiene che le vendite e le consulenze agli utenti abbiano un futuro e ha quindi corretto la pubblicità con lo slogan: «Per un servizio pubblico di qualità grazie al personale». L'ambasciatrice di vendita online delle FFS Yvette Michel rende così omaggio al personale della vendita. «Non è necessario un cellulare per prendere il biglietto giusto, collaboratrici e collaboratori competenti sono a vostra disposizione presso le biglietterie.»

Un'azione con i colori dell'umorismo che non nasconde però il disappunto del personale di vendita, spiega il SEV chiedendo maggiore rispetto per il personale di vendita: «Le FFS stanno chiudendo sempre più biglietterie, usando come argomento l'aumento delle vendite online. Il personale è comunque convinto che le biglietterie abbiano un futuro in quanto gli utenti vogliono avere consigli personalizzati. Con queste pubblicità, le FFS continuano ad andare nella direzione di voler disumanizzare ulteriormente le stazioni», ha dichiarato Manuel Avallone, vicepresidente del SEV. E aggiunge: «È una questione di servizio pubblico. Anche se le vendite online sono in aumento, c'è una parte della popolazione che vuole o che può acquistare biglietti unicamente agli sportelli.»