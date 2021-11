Stroncata l'iniziativa sulla Giustizia

BERNA - I giudici diventeranno indipendenti dai partiti e saranno designati mediante un sorteggio? La popolazione svizzera sembrerebbe aver deciso di no, con la maggioranza degli elettori che - al momento attuale dello scrutinio - preferirebbe mantenere la modalità attuale. Attualmente il no si impone con ben il 68,2% di contrari contro il 31,8% di favorevoli.

Come mostra la cartina sottostante relativa ai risultati dell'iniziativa, i cantoni si stanno colorando di rosso: l'iniziativa si sta quindi dirigendo verso una chiara bocciatura.

Il voto in Ticino - Anche in Ticino si registra lo stesso trend: dopo 107 comuni scrutinati su 108, il "no" si attesta al 63,4%. Secondo una prima proiezione della SSR e dell'istituto gsf.bern al termine dello scrutinio il "no" dovrebbe raggiungere il 68%.

Il tema in votazione - L'iniziativa chiedeva che i giudici del Tribunale federale fossero designati mediante un sorteggio, i cui partecipanti sarebbero stati selezionati da una commissione peritale. Tutti i partiti e il Consiglio federale hanno sin da subito espresso la propria contrarietà all'iniziativa, ritenendo l’attuale sistema di elezione collaudato, democratico e trasparente. L'argomento più forte tra i favorevoli, invece, l’affermazione che i giudici dovessero essere politicamente indipendenti.

