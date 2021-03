«Vogliamo evitare che la crisi duri più a lungo»

BERNA - In Svizzera la lotta contro il coronavirus si basa ancora su tre pilastri: le misure, i test con il relativo contact tracing, e la vaccinazione. «Se le riaperture avvengono troppo velocemente, rischiamo che la crisi duri più a lungo e ci colpisca di più. Lo vogliamo evitare» ha detto stamani il consigliere federale Alain Berset, nell'ambito della discussione sulla legge Covid in seno al Consiglio nazionale. L'obiettivo è chiaro: «Tutti quanti vogliamo tornare al più presto alla normalità. Ma con il minor danno possibile alla popolazione, alla società e all'economia».

Ecco le principali decisioni prese stamani dal Consiglio nazionale:

Vaccini prodotti in proprio - Il Consiglio federale deve poter produrre in proprio beni medici, come i vaccini. Tale decisione è stata approvata anche dal Consiglio degli Stati, pertanto ora il Consiglio federale ha questa possibilità. Si parla, per esempio, della facoltà di adottare una propria linea di produzione, come era stato proposto da Lonza.

Passaporto vaccinale - Il Nazionale ha approvato la base giuridica per un certificato vaccinale. Un certificato che - come proposto da Jürg Grossen - sarà impiegato anche per le persone guarite dal Covid. Ora sta al Consiglio federale occuparsi dei dettagli. È fondamentale che il certificato sia accettato anche in altri paesi, in modo da poter essere utilizzato per viaggiare.

Uno scudo per gli eventi - Uno scudo finanziario per gli organizzatori di eventi? Per il Consiglio nazionale devono potervi fare capo anche i promotori di manifestazioni con carattere regionale. E anche eventi che a causa delle restrizioni possono avere luogo soltanto in maniera limitata. Rispetto a quanto proposto dagli Stati, il Nazionale vuole prolungare la validità dello scudo fino al 30 aprile 2022.