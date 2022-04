Incidente con tre morti: al volante c'era una ventenne

SAN GALLO - C'era una 20enne svizzera al voltante dell'auto che venerdì sera a Niederuzwil (SG) ha provocato un incidente stradale con tre morti. Lo ha comunicato oggi la polizia.

La giovane si trova ancora in ospedale ed è stata sentita dalla procura, si legge in un comunicato odierno. Sulle sue dichiarazioni non sono stati forniti dettagli e la dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita del tutto.

Una 16enne che viaggiava come passeggera si trova ancora in terapia intensiva. Le suo condizioni sono ad ogni modo definite stabili. Nell'incidente sono morti tre giovani: due di 22 anni e uno di 19. In totale nel veicolo erano presenti cinque persone.

L'ipotesi iniziale che alcune persone potessero essere state investite dall'auto è stata scartata, prosegue la nota delle forze dell'ordine. Si cercano ancora testimoni.

L'auto con i cinque giovani venerdì sera si dirigeva dalla stazione in direzione Augarten. All'altezza di un parcheggio, attorno alle 23:30, è uscita di strada, ha colpito una barriera di sicurezza ed è stata sbalzata in aria per diversi metri, terminando poi il volo ribaltata sul tetto nel parcheggio.





Polizia San Gallo