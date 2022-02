Calano i contagi, ma non i decessi

#CoronaInfoCH Stand: 18.02.

113 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 1064 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 75,6%

16 183 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (08.02.2022): 0,79https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/5n9quIocmM