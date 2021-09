Scontro frontale, gravi un 19enne e un 57enne

KLOTEN - È stata una collisione particolarmente violenta, quella che ha coinvolto due auto stamattina a Kloten. Entrambi i conducenti sono rimasti gravemente feriti.

La corsia sbagliata - Poco dopo le 7.30, un ragazzo di 19 anni stava guidando un'autovettura sulla Lufingerstrasse da Embrach verso Kloten. Per cause ancora da definire, in una leggera curva a destra il veicolo è entrato nella corsia opposta, causando uno scontro frontale con un'auto in arrivo, appartenente a un 57enne. Entrambi i conducenti hanno riportato ferite gravi e sono stati portati in ospedale in ambulanza.

Strada chiusa per ore - A causa dell'incidente la Lufingerstrasse è rimasta chiusa per circa tre ore. Oltre alla polizia cantonale di Zurigo, erano in servizio i vigili del fuoco di Kloten e Embrachertal, un'ambulanza di Protection & Rescue, una dell'ospedale Bülach e una pattuglia della polizia cittadina di Kloten.

Brknews