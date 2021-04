«Bisogna vietare ai circhi di tenere animali selvatici in gabbia»

ZURIGO - In occasione della giornata mondiale del circo che cade oggi, diverse organizzazioni di difesa degli animali ("Vier Pfoten", Pro Tier e Tier im Recht) chiedono in un lettera pubblica il divieto anche in Svizzera di detenere animali selvatici.

Sebbene la Svizzera disponga di una delle legislazioni in materia di protezione degli animali più avanzate del mondo, non vi sono invece leggi che proibiscano la detenzione di animali selvatici nei circhi, si rammaricano le tre associazioni svizzero tedesche.

Un vuoto incomprensibile tenuto conto che ben 31 paesi europei applicano un simile divieto oppure hanno adottato restrizioni severe in materia, precisa il comunicato.

Senza regole in Svizzera, la decisione di far capo o meno a questi animali negli spettacoli ricade unicamente sulle spalle dei proprietari dei circhi.

La biologa Gabriela Gschwend della Stiftung für das Tier im Recht, organismo creato nel 1996 che lotta per i diritti degli animali, ha visitato oltre mille circhi attivi in Europa, in molti dei quali "lavorano" animali selvatici.

A suo avviso, questi animali sono costretti a vivere in spazi ristretti, del tutto insufficienti per garantire loro una mobilità adeguata, un problema che si aggrava quando il circo si sposta da un luogo all'altro per tenere gli spettacoli.