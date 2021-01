In Svizzera 2'222 casi, 58 decessi e 85 ricoveri

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2'222 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 1'884), secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). I nuovi decessi sono 58 (ieri erano 57) e le persone che sono state ricoverate in ospedale sono 85 (ieri erano 92).

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 27'204 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 8,2%. Sull'arco di due settimane, il numero totale d'infezioni è 26'354. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 304,85. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,94.



tio.ch/20minuti

Il virus mutato - In Svizzera finora sono state rilevate 1401 infezioni dovute a forme mutate del coronavirus (275 in più di ieri), 613 delle quali attribuibili alla cosiddetta variante inglese. I contagi causati dalla variante sudafricana sono 34. Insomma, delle 1401 mutazioni rispetto al virus "convenzionale", 754 non possono essere assegnate ad alcuno dei due ceppi.

I dati complessivi - Dall'inizio della pandemia, 517'705 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4'239'607 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 8'545 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 21'535.

Isolamento e quarantene - In Svizzera si contano attualmente 15'338 persone in isolamento e 22'857 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 2'686 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



tio.ch/20minuti