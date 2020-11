Senza patente in fuga dalla polizia

CHAM - Senza la licenza di condurre, aveva preso l'auto di un familiare per farsi un giro. Ma è incappato in un controllo di polizia. Si è dunque dato alla fuga un diciottenne serbo residente nel Canton Zugo: l'inseguimento è andato in scena venerdì attorno alle 22.30 a Cham.

Nel tentativo di seminare la polizia - come si legge in una nota odierna delle autorità - il giovane ha infranto tutti i limiti di velocità (si parla in particolare di strade in cui vigono i 50 chilometri orari). E nella nebbia ha persino spento tutte le luci del veicolo.

In effetti, la polizia lo ha quasi perso di vista. Ma il diciottenne è finito, con il mezzo, contro una scultura situata al centro di una rotonda. Un incidente che ha rallentato la sua fuga, non facendolo però desistere. Soltanto più in là gli agenti hanno poi trovato la vettura danneggiata e fumante ferma a lato della strada. Il giovane conducente senza patente era ancora a bordo.

Il diciottenne, che è stato portato in ospedale per accertamenti, è stato denunciato al Ministero pubblico.

POLCA ZG