261 ricoveri e 85 decessi in un giorno

BERNA - Sono 6'114 le nuove infezioni da coronavirus confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore. Si contano anche 85 decessi supplementari e 261 persone in più ricoverate in ospedale.

Lo indica il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), precisando che dall'inizio della pandemia il totale delle infezioni è salito a 280'648, quello dei decessi a 3'385 e quello dei ricoveri a 11'008.

I tamponi eseguiti fra ieri e oggi sono stati 30'229 (circa diecimila in più rispetto a ieri) con un tasso di positività del 20,23%. La Confederazione ieri aveva annunciato 4'560 casi, 142 decessi e 299 ricoveri, mentre nel week-end - considerando i dati da venerdì a lunedì mattina - le nuove infezioni si attestavano a 12'839.

L'incidenza della malattia ha raggiunto i 3'246,44 casi ogni 100'000 abitanti oggi e 926,30 casi ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni.

Le persone in isolamento attualmente sono 27'718 e altre 31'661 entrate in contatto con loro sono in quarantena. Anche altre 912 persone sono in quarantena dopo essere rientrate in Svizzera da un Paese considerato a rischio.