Covid, i nuovi positivi in Svizzera sono 257

BERNA - I numeri relativi alle infezioni da Covid-19 registrate in Svizzera registrano una frenata. Un dato, questo, positivo dopo i numeri elevati registrati negli ultimi tre giorni: 457 ieri, 465 sabato, 528 venerdì.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) segnala 257 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I contagi, da inizio della pandemia, arrivano a quota 47'436.

I nuovi positivi sono stati ricavati da un totale di 6'356 strisci effettuati: il 3.9% dei test è quindi risultato positivo. Un dato questo leggermente superiore a quello di ieri quando il tasso di positività si attestava sul 3,6% (ma sabato era del 4%). Venerdì esso era pari al 3.2% (528 infezioni su 16'287 tamponi), giovedì al 2.4% (405 su 16'400) mentre mercoledì al 2.6% (469 su 17'565). Sinora in Svizzera sono stati effettuati 1'193'180 test, di cui il 4.7% è risultato positivo.

Sempre nelle ultime ventiquattro ore, in Svizzera si registrano 8 nuovi ricoveri (sette in meno rispetto a ieri) che portano a 4'673 il totale delle persone ospedalizzate dall'inizio dell'emergenza. Fortunatamente non ci sono nuovi decessi, con il bilancio complessivo dei morti legati al Covid-19 che resta così a quota 1'747 vittime.

Le persone in isolamento sono 1'918. Altre 5'483 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 5'343 individui rientrati in Svizzera da un paese considerato a rischio.