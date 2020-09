245 nuovi contagi e sei ricoveri

BERNA - Lieve aumento, rispetto a ieri, per le nuove infezioni da Covid-19 in Svizzera. Quelle confermate oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono infatti 245 (ieri erano 191). Il totale sale quindi a 44'837 contagi. Nulla, comunque, in confronto a quanto registrato domenica, quando i nuovi contagi erano stati 444 (il numero più alto da aprile) e anche nei giorni precedenti le infezioni avevano abbattuto il muro delle 400 unità.

Sale anche il numero dei nuovi ricoveri in ospedale, sei (ieri erano due), mentre fortunatamente non si registra nessun ulteriore decesso.

Tamponi - I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 8'835, il 2,8% dei quali ha dato esito positivo. Ieri la percentuale di test positivi si attestava al 4,1% (191 su 4'924), il giorno prima sul 3,5% (444 su 12'608), mentre sabato era del 2,6% (425 su 16'258). Nell'ultima settimana il 3,1% dei tamponi aveva rilevato la presenza della malattia.

Dati complessivi - Da inizio dell'emergenza sanitaria, si raggiungono così i 44'837 contagi confermati. I decessi legati al Covid-19 sono 1'734, mentre il totale degli ospedalizzati sale a 4'603. I test effettuati - ricordando che diversi tamponi possono riguardare la stessa persona - ammontano a 1'111'984, quelli positivi sono il 4.8%.

Quarantene e isolamento - Per quanto concerne la situazione delle quarantene, attualmente risultano 1'640 persone in isolamento e altri 4'845 loro contatti in quarantena. A questi vanno aggiunte inoltre le 7'593 persone in regime di auto-quarantena dopo il loro rientro in Svizzera da un Paese ritenuto a rischio.