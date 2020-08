340 nuovi casi di Covid-19, anche una vittima

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore l'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) ha registrato 340 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 12'820 tamponi effettuati.

Da inizio settimana sono 1'443 i tamponi risultati positivi al Covid-19. Ieri erano 361, mercoledì 383, martedì 202, lunedì 157. Da inizio pandemia sono 41'346 le persone contagiate, testate in laboratorio, in Svizzera (41'240) e nel Principato del Liechtenstein (106).

Da ieri 9 pazienti hanno necessitato di un ricovero in ospedale. E viene segnalata anche, purtroppo, una nuova vittima (il totale dei decessi raggiunge le 1'725 unità).

In Ticino, al momento, la situazione appare migliore che nel resto del Paese. Da inizio settimana ci sono stati 33 nuovi casi, due nelle ultime ventiquattro ore.

Il numero delle persone in isolamento perché positive è 1'525. Altre 4'255 sono in quarantena perché hanno avuto stretti contatti con gli infettati. Quelle che invece devono restare a casa poiché di rientro in Svizzera da uno dei paesi a rischio sono 11'019 (ieri erano 16'081).

Sono tre i cantoni che hanno superato quella che la l'Ufficio federale della sanità pubblica ha fissato quale "soglia critica" (60 casi positivi per 100'000 abitanti) per la definizione dei "Paesi a rischio". A Ginvera il valore è di 95,9 casi positivi per 100'000 abitanti nelle ultime due settimane, a Vaud 79,7, a Friburgo 68,7 (in Ticino è 19).