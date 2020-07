210 nuovi casi di Covid-19, anche un decesso

BERNA - Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi casi di coronavirus in Svizzera superano le duecento unità. Sono infatti 210 quelli registrati dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP), a fronte di 6'939 tamponi effettuati. Un dato inferiore ai 7'155 annunciati ieri e agli 8'009 di mercoledì. Nei precedenti sette giorni, la media era attorno ai 4'900 tamponi quotidiani.

I numeri sono in progressione. Da inizio settimana se ne registrano 820. Lunedì erano 65, martedì 132, 193 mercoledì e 220 ieri (da inizio pandemia sono 35'232). E la situazione preoccupa. Tanto che ieri, in conferenza stampa, il direttore dell'UFSP Pascal Strupler ha proposto ufficialmente ai Cantoni di valutare l'obbligo d'indossare la mascherina nei negozi o in tutti i locali chiusi, di registrare i dati degli avventori di bar e ristoranti e di limitare a cento le presenze nei locali notturni.

Intanto, nelle ultime ventiquattro ore ben 17 persone hanno necessitato di un ricovero in ospedale. E viene segnalata anche, purtroppo, una nuova vittima (il totale dei decessi raggiunge le 1'705 unità).

In Ticino, al momento, la situazione appare migliore che nel resto del Paese. Da inizio settimana ci sono stati 18 nuovi casi, quattro nelle ultime ventiquattro ore.

Il numero delle persone in isolamento perché positive è 1'019. Altre 2'896 sono in quarantena perché hanno avuto stretti contatti con gli infettati. Quelle che invece devono restare a casa poiché di rientro in Svizzera da uno dei paesi a rischio sono ben 12'020 (ieri erano 8'912).

Ginevra (ancora) in testa - Il maggior numero di contagi si è registrato nel canton Ginevra: sono 45 (ieri erano 66) nelle ultime ventiquattro ore. Seguono Vaud (35, ieri erano 33), Zurigo (32, ieri erano 22), Argovia (27) e Berna (12).