110 nuovi casi di coronavirus in Svizzera

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera si registrano 110 nuove infezioni da coronavirus, che portano il totale a 33'492. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato i dati odierni, che includono anche tre nuove ospedalizzazioni, ma fortunatamente nessun decesso legato al Covid-19.

Ieri i nuovi casi accertati erano 92, 142 giovedì, 132 mercoledì, 70 martedì, 63 lunedì. L'incidenza della malattia ha raggiunto i 391 casi ogni 100'000 abitanti. In conferenza stampa, Patrick Mathys (UFSP) ha definito ieri la Svizzera in una situazione «pericolosa e stabile»: un aumento esponenziale dei contagi potrebbe verificarsi in modo «incredibilmente repentino» e «si osserva una chiara e sostenuta tendenza al rialzo», ma «abbiamo tutto sotto controllo».

Da inizio pandemia sono stati effettuati in totale in Svizzera 722'116 tamponi, 629 dei quali nelle ultime 24 ore. Sul totale dei test, il 5,6% è risultato positivo, mentre la percentuale è del 2% per quanto riguarda gli ultimi sette giorni. Attualmente sul nostro territorio (dati disponibili per 25 di 26 cantoni e per il Principato del Liechtenstein, aggiornati a venerdì) risultano 630 persone in isolamento e 2'329 in quarantena.

Negli scorsi giorni la Società svizzera di medicina intensiva (SSI) ha fornito i dati relativi alla "fase calda" della pandemia, con una data cruciale: il 10 aprile. Quel giorno l'occupazione dei letti di terapia intensiva negli ospedali svizzeri ha toccato un livello record: 98%. Il 56% dei posti erano occupati da pazienti che avevano contratto il coronavirus. Se il tasso di occupazione nei reparti di terapia intensiva è in genere del 75%, il 10 aprile i posti occupati erano il 23% in più rispetto alla media abituale.

App SwissCovid - L'applicazione Swiss Covid ha guadagnato altri 14'000 utenti fra giovedì e venerdì. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), dei 986'117 in totale, 972'034 hanno attivato il dispositivo.