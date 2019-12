Un furgone blindato assaltato anche a Berna: «Bottino da 4.5 milioni»

BERNA - Gli assalti a furgoni blindati non riguardano solo il canton Vaud. È infatti notizia di oggi che alcuni malviventi avevano derubato un portavalori che trasportava 4.5 milioni di franchi il primo luglio a Thunstetten (BE). Il caso non era mai emerso. Fino ad oggi. Il Tribunale federale ha infatti comunicato che a uno degli autori della rapina - in detenzione preventiva dal 14 agosto - è stata rifiutata la domanda di rilascio (richiesta a ottobre).

L'uomo - da quanto si può apprendere dalla sentenza dei giudici - altri non è che lo stesso conducente del furgone assaltato ed è reo confesso. Avrebbe infatti ammesso di aver aiutato i ladri a trasferire i soldi su un altro veicolo per poi trasportarli in un garage di Rickenbach nel canton Lucerna. Da lì i 4.5 milioni si sono volatilizzati. Tanto che le indagini sul caso sono ancora in corso. Si ritiene infatti che l'autista e un complice (attualmente in prigione nella Repubblica Ceca) abbiano consegnato il bottino a un terzo uomo che poi ha fatto perdere le proprie tracce insieme ai soldi, che non sono quindi mai stati recuperati.

Rischio collusione - Il rilascio del conducente del furgone è stato negato perché secondo i giudici vi è un «grosso rischio di collusione» e la detenzione preventiva è stata prolungata come richiesto dal Ministero pubblico. L'uomo dovrà quindi rimanere in prigione almeno fino a febbraio 2020.