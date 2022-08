I Tilo sbarcano in Germania

Una caratteristica particolare dei Flirt impiegati per la rete MoselLux è l'attuazione del principio del senso unico per l'entrata e uscita delle biciclette: le due carrozze di estremità sono dotate di due porte per lato, in modo che i ciclisti possono entrare nel veicolo in modo rapido e senza ostacoli presso una porta contrassegnata e uscire quando necessario dal treno dalla porta successiva. Un Flirt offre spazio sino a 30 biciclette.