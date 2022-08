Uno svizzero su due è insoddisfatto della politica di Berna

«Dobbiamo riuscire di nuovo a trovare dei compromessi»

Kälin ha comunque anche messo in chiaro che è importante chinarsi sulla volontà della popolazione di raggiungere dei compromessi. A suo avviso, i politici sono già stati abili a trovare compromessi, in passato. «Nella votazione sulla legge sulla CO2, per esempio. Ma la volontà di compromesso del parlamento non è stata sostenuta dal popolo».