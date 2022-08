Cannabis terapeutica? Occhio ai rimborsi (inesistenti)

Un altro problema riguarda la cannabis in sé: essendo che contiene molte sostanze è complicato isolare l'effetto di ciascuna di esse, per non parlare del fatto che le sperimentazioni sono spesso di breve durata, ed è quindi complicato capire gli effetti collaterali a lungo termine. Infine, molti di questi preparati sono realizzati in farmacia, e non hanno quindi un'autorizzazione da parte di Swissmedic (necessaria per ottenere il rimborso sistematico).