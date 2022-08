Abdi Salim (31), «Alla fine voglio aver vissuto».

«Non riesco più a immaginare di lavorare a tempo pieno. La vita non è solo lavoro e sonno. Con un carico di lavoro a tempo pieno, è difficile trovare il tempo per se stessi, per gli amici e per la famiglia. Con un salario orario elevato, lavorare all'80% è sufficiente per me. Sto addirittura pensando di ridurlo al 50%. Il denaro non è tutto, la carriera non è un obbligo. Alla fine, voglio aver vissuto e non solo essere esistito. Quando si è giovani, si dovrebbe esplorare il mondo e fare ciò che ci piace. Non solo, ovviamente: anche il lavoro ne fa parte. Ma certamente non in modo preponderante. E non mi sorprende che anche la Generazione Z la veda così, prima o poi doveva succedere».