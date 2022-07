Axenstrasse, sul Suv c'era un 63enne

Recupero complesso

Il Suv, che era precipitato dall'Axenstrasse attorno a mezzogiorno di domenica 24 luglio, si era inabissato nello specchio d'acqua raggiungendo i 182 metri di profondità. Per il recupero della vettura, ricordiamo, erano state utilizzate due chiatte dotate di argani. Per questo tipo di operazione, gli agenti di Svitto hanno potuto contare sui colleghi di Zurigo. Già martedì, agenti della polizia lacuale di Zurigo erano infatti riusciti a rintracciare la vettura grazie a una speciale sonda in loro possesso: fino ad allora, a causa della profondità del lago in quel punto, le ricerche erano risultate vane con i sommozzatori che non erano riusciti a scendere oltre i 40 metri di profondità.