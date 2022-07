Quella ringhiera? «Un grave errore in termini di sicurezza»

È dal 1970 che il Consiglio federale vuole ricostruire la strada, e che ha quindi dato alle autorità cantonali di Svitto e Uri il mandato di pianificare un progetto per aumentare la sicurezza, ma finora la situazione non si è mai sbloccata, in particolare a causa di diversi ricorsi (in primis da parte degli ambientalisti) che hanno portato a ritardi (e che sono tuttora pendenti nei tribunali). «Per anni i politici hanno banalizzato e ritardato la sicurezza sulla Axenstrasse», per Schwander.