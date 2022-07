La Svizzera ospiterà il terzo simposio della NATO

BERNA - La Confederazione si adopera per contribuire a far cessare i conflitti in atto, perché neutralità non è sinonimo d'immobilismo. Grazie al suo impegno di lunga data a favore della pace, della sicurezza e del dialogo, al suo coinvolgimento nel Partenariato per la pace e alla visibilità internazionale di Ginevra, la Svizzera è il primo paese partner a ricevere l’incarico di organizzare un simposio di questo tipo.



La segretaria di Stato Livia Leu aprirà il simposio insieme al segretario generale della NATO Mircea Geoană, e al vicecomandante in capo della Allied Command Transformation, il generale Christian Badia. Al simposio partecipano anche l’ambasciatrice Pälvi Pulli, capo della Politica di sicurezza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il comandante di corpo Thomas Süssli, capo dell’Esercito svizzero.



Lanciato nel 2018, il simposio della NATO sui partenariati riunisce una volta all’anno rappresentanti politici e militari dei Paesi membri e dei Paesi partner dell’organizzazione. Il congresso intende promuovere il dialogo sul futuro della politica della NATO in materia di partenariati. Tra i temi trattati vi sono il dialogo politico, l’interoperabilità e l’innovazione.



Un passo importante per il futuro per la Confederazione



La NATO rappresenta una garanzia di sicurezza e di stabilità in Europa e ai suoi confini. La Svizzera trae quindi vantaggio da una NATO forte. L’organizzazione coopera con un ampio ventaglio di organizzazioni internazionali e con circa 40 Paesi attraverso diverse strutture.