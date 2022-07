Aborti dopo il sesto mese: 56 casi in Svizzera

Ma gli aborti tardivi sono molto rari anche perché la Svizzera non è abbastanza attrezzata tecnicamente per praticarli, spiega il medico André Seidenberg. «Si tratta di situazioni estreme. È necessario un intero team di specialisti e ostetrici. Il feto deve essere prima ucciso con un'iniezione. Chiunque se ne occupi deve essere emotivamente preparato». Ci sono anche situazioni in cui un'équipe si rifiuta e dice: «No, non lo faremo adesso». Tuttavia, Seidenberg ritiene che in Svizzera una donna possa interrompere una gravidanza in qualsiasi fase, se lo desidera. Cercando un medico o un ospedale finché non ne trova uno. O comunque all'estero. Nei Paesi Bassi e in Spagna esistono cliniche specializzate in questo campo.