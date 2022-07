Cannabis: si riapre il dibattito in Svizzera

BERNA - Basilea, Zurigo e Losanna. In queste città già esistono dei progetti pilota sulla cannabis. La popolazione Svizzera in un sondaggio dell’anno scorso, realizzato dall'istituto di ricerca Sotomo e presentato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, risultava favorevole alla legalizzazione della cannabis.

Ora anche la associazione di categoria IG HANF prende posizione sulla questione: «La regolamentazione statale può avere un'influenza positiva sulla qualità e la purezza della cannabis, garantire la protezione dei minori e prevenire il consumo problematico fornendo informazioni, consulenza e servizi di supporto».

Secondo il membro del Consiglio nazionale Heinz Siegenthaler (Centro) è proprio per proteggere la salute che è importante legalizzare la cannabis: «Solo in questo modo possiamo garantire che il consumatore finale riceva un prodotto che abbia superato un controllo di qualità e per il quale sia chiaro quanto THC contiene. Nel caso dell'alcol, il consumatore finale sa anche quanto è contenuto nella birra e quanto nel whisky».