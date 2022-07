Si sfiorano le 16'000 notifiche di reazioni avverse (su quasi 16 milioni di dosi)

Decessi - In 216 dei casi gravi sono stati registrati decessi a differenti intervalli di tempo dalla vaccinazione. L'età media delle persone decedute era di 79 anni."«Analizzando questi casi in maniera più approfondita, vi erano altre cause più probabili che potevano spiegare l'evento sulla base dei dati a disposizione, nonostante un'associazione temporale con la vaccinazione», spiega l'istituto svizzero per gli agenti terapeutici, aggiungendo che le notifiche finora ricevute e analizzate non incidono sul profilo rischi-benefici positivo dei vaccini anti-Covid-19 utilizzati in Svizzera.



Confronto tra vaccini - La maggior parte degli interessati (66,9%) aveva un'età compresa tra i 18 e i 64 anni, con una media di 50,1 anni. Ad avere maggiori reazioni avverse sono le donne (62,1%). Il vaccino che ha registrato più notifiche è Spikevax di Moderna (che però è anche quello nettamente più somministrato in Svizzera) con una quota del 69,1%. Nel 27,9% dei casi le notifiche riguardano il preparato di Pfizer/BioNTech (utilizzato per circa il 37% delle dosi somministrate), mentre in alcuni casi non è stato specificato il vaccino.